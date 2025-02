Lanazione.it - Parco eolico contestato: “Se il progetto prosegue ci espropriano la vita”

Scansano (Grosseto), 19 febbraio 2025 – “Se la realizzazione delScansano dovesse procedere seguirebbero degli espropri e noi saremmo coinvolti”. Parole che pronuncia Clarice Tonini che lavora nell’azienda di famiglia a Scansano, il padre Guido è un socio storico dei Vignaioli del Morellino, ed è qui in Maremma che anche lei ha costruito il suo futuro gestendo l’agriturismo e circa 15 ettari di vigna destinata a Morellino. In ballo ci sono anche nuovi impianti vitivinicoli: “L’Europa - spiega - in questi percorsi ci aiuta. Tutti i progetti futuri sono però congelati perché da un mese a questa parte il timore è di perdere parte dei terreni di sua proprietà. Come facciamo a investire su un futuro che al momento è molto incerto?” Si domanda Clarice. A Scansano (lo stesso vale per Magliano) il nuovodifa paura per l’impatto che potrebbe avere sull’ambiente e anche per le negative ripercussioni economiche.