Brindisireport.it - Parco alberato impraticabile: dimenticato e in degrado, residenti esasperati

Leggi su Brindisireport.it

SAN PIETRO VERNOTICO - Unnel centro abitato sporco, ine inutilizzabile. Divenuto quasi un peso per idella zona che non riescono più a vedere il lato positivo nell'avere un polmone verde sotto al naso. Si tratta della pineta di via Tre Venezie, traversa di via.