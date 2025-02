Lapresse.it - Paragon, Mediterranea: “Spionaggio Casarini iniziato un anno fa”

Leggi su Lapresse.it

Lonei confronti di Luca, capomissione diSaving Humans, ènel mese di febbraio 2024. Lo rende noto la ong che ha deciso di pubblicare i risultati di una analisi condotta con la collaborazione di CitizenLab di Toronto.: “Operato attacco software di tipo ‘sofisticato’ ““L’analisi del telefono in uso a Luca, cittadino italiano, fondatore e capomissione diSaving Humans, ha rilevato che nel mese di Febbraio 2024, quindi molti mesi prima dell’individuazione del warm Graphite, una entità non ancora identificata, ha operato un attacco software di tipo ‘sofisticato’, con tentativo di forzatura degli account di Luca, e del quale la società Meta ha dato rilievo – rivela la Ong – L’attacco, individuato e sul quale si stoperando le analisi qualitative ai fini identificativi della sorgente (tracciamento) è stato operato verosimilmente seguendo una precisa metodologia, un protocollo per la costruzione di quella che viene classicamente definita ‘catena di sorveglianza’, che ha come esito finale il passaggio da uno ‘spyware’ al più sofisticato strumento militare ‘Graphite’.