Papa, migliorano gli esami del sangue

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.12 "Le condizioni cliniche del Santo Padre si presentano stazionarie. Glidel,valutati dallo staff medico, dimostrano un lieve miglioramento, in particolare degli indici infiammatori". E' quanto si legge nel bollettino diffuso dalla sala stampa vaticana. Il"si è dedicato alle attività lavorative con i suoi più stretti collaboratori" e "ha ricevuto in visita il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in forma privata per 20 minuti".