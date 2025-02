Lettera43.it - Papa Francesco, visita a sorpresa di Meloni in ospedale: «Abbiamo scherzato come sempre, è vigile e reattivo»

La presidente del Consiglio si è recata al Policlinico Gemelli per far, indal 14 febbraio. Giorgia, si legge in una nota di Palazzo Chigi, ha rivolto al pontefice «gli auguri di pronta guarigione a nome del governo e dell’intera nazione». Bergoglio è ricoverato da sei giorni e le sue condizioni di salute (soffre di polmonite bilaterale) stanno destando molta preoccupazione.ha rassicurato dopo laal Gemelli: «Sono molto contenta di averlo trovato. Non ha perso il suo proverbiale senso dell’umorismo».LEGGI ANCHE: Ilal Gemelli, le tivù di tutto il mondo cercano (invano) casa a RomaArticolo completo:diin: «, è» dal blog Lettera43