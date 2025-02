.com - Papa Francesco si alza dal letto. Fonti vaticane: “Il suo cuore regge bene”

Leggi su .com

ROMA – Sianche dale si accomoda in poltrona, ilricoverato al Gemelli. Lo fanno sapere. Secondo le stesse– cui è stata diagnosticata una polmonite bilaterale – non è sottoposto a una somministrazione supplementare di ossigeno, almeno in forma stabile, ed è “autoventilato”. Le stesse.L'articolosidal: “Il suo” proviene da Firenze Post.