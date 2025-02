Puntomagazine.it - Papa Francesco ricoverato al Gemelli: l’infezione bronchiale è divenuta polmonite

Il, nonostante la complessità del quadro clinico, mantiene il buon umore e ha rigraziato per le manifestazioni d’affetto ricevute e invita a pregare per lui, 88 anni, è attualmenteal Policlinicodi Roma a causa di unabilaterale. Il Pontefice è stato ammesso in ospedale il 14 febbraio 2025, inizialmente per un’infezioneche, nonostante la terapia cortisonica e antibiotica, si è evoluta in unache ha richiesto ulteriori interventi terapeutici.Nonostante la complessità del quadro clinico,mantiene un buon umore. Durante la degenza, ha ricevuto l’Eucaristia e alternato momenti di riposo con preghiera e lettura. Ha espresso gratitudine per le numerose manifestazioni di affetto ricevute e ha chiesto ai fedeli di continuare a pregare per lui.