Tvzap.it - Papa Francesco, perché si parla di dimissioni e cosa succede ora

Social. Papa Francesco, dal 13 marzo 2013, è il 266º papa della Chiesa cattolica e vescovo di Roma, 8º sovrano dello Stato della Città del Vaticano, primate d'Italia, oltre agli altri titoli propri del romano pontefice. In questi giorni si trova ricoverato in ospedale per dei problemi di salute legati ad una polmonite bilaterale. La situazione è molto delicata e per questo si parla anche di dimissioni. Papa Francesco, da venerdì scorso, è ricoverato presso il Policlinico Gemelli di Roma, dove la sua condizione respiratoria è peggiorata.