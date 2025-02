Quotidiano.net - Papa Francesco news, la visita di Meloni: “Vigile e reattivo, abbiamo scherzato come sempre”

Roma, 19 febbraio 2025 – Un’eccezione alla degenza blindatissima di, da sei giorni ricoverato al Policlinico Gemelli per curare una polmonite bilaterale. A faral Pontefice la premier Giorgia, che una volta uscita ha dichiarato: "Sono molto contenta di averlo trovato. Non ha perso il suo proverbiale senso dell'umorismo”. Iloggi "sta meglio", ma la situazione rimane "ancora delicata", fanno sapere fonti qualificate. Le condizioni di salute del Pontefice sono tali per cui, al decimo piano del Policlinico, aviene evitata qualunque possibile situazione di stress, nulla deve compromettere il delicatissimo decorso della polmonite, soprattutto si presta una forte attenzione all'ambiente in cui è ricoverato il Pontefice.