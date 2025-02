Liberoquotidiano.it - Papa Francesco, l'ultimo bollettino straordinario: "Si è svegliato e...", la conferma della gravità della situazione

Unmedico "" alle ore 9 per: il Pontefice ricoverato al Gemelli per una polmonite bilaterale "ha trascorso una notte tranquilla, si èe ha fatto colazione". Informazioni rassicuranti, ma proprio "l'eccezionalità" delfornito in anticipo dalla sala stampaSanta Sede lascia intendere quanto le condizioni del Santo Padre siano serie. Martedì sera, non a caso, era stato riferito di un quadro clinico complesso, e nelle ore precedenti si era sottolineato come la degenza sarebbe stata più lunga del previsto inizialmente. La tac al torace di controllo alla quale Bergoglio era stato sottoposto ha dimostrato l'insorgenza di una polmonite bilaterale che ha richiesto un'ulteriore terapia farmacologica. "Gli esami di laboratorio, la radiografia del torace e le condizioni cliniche del Santo Padre continuano a presentare un quadro complesso.