Iltempo.it - Papa Francesco, l'ultimo bollettino medico: “Notte tranquilla”. Non è intubato

Leggi su Iltempo.it

“Ilha trascorso una, si è svegliato e ha fatto colazione”. La notizia è stata diffusa poco fa dalla Sala Stampa della Santa Sede che, con questo stringato, ha voluto rassicurare il mondo sul fatto cheè vigile, smentendo le notizie circolate fino afonda che davano il pontefice come “gravissimo”. La paura però c'è ancora ed è palpabile. Stainfatti, la Sala Stampa vaticana è rimasta aperta: non accadeva dagli ultimi giorni di vita di Giovanni Paolo II, esattamente vent'anni fa. Da fonti interne al Policlinico Agostino Gemelli si apprende inoltre che ilabbia preso regolarmente il latte con qualche biscotto, segno evidente che non sarebbe. Il mondo resta in apprensione per le condizioni di salute diche restano comunque “critiche” ed il quadro clinico complessivo, come confermato dal più ampiodiffuso nella serata di ieri, resta “complesso”.