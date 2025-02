Tvzap.it - Papa Francesco, il Vaticano rivela: “Non può morire al Gemelli”, come capiremo che è arrivato il momento

Leggi su Tvzap.it

Social., non puòal: le parole del. La polmonite bilaterale sta mettendo in serio pericolo la vita di, il quale si trova ancora ricoverato presso l’ospedale ildi Roma per ricevere le cure necessarie. Nel frattempo, dal, è giunta una notizia molto particolare: il Pontefice non puòin ospedale. ( dopo le foto)Leggi anche:, perché si parla di dimissioni e cosa succede oraLeggi anche:, gli aggiornamenti dall’ospedale: il bollettino delLeggi anche:, chi ha preso il suo posto mentre lui è ricoverato: il retroscenaLeggi anche: Terremoto di magnitudo 3.9 nella notte: panico e scuole chiuse, non puòal: le parole delè ricoverato da venerdì scorso presso l’Ospedaledi Roma.