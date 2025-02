Lettera43.it - Papa Francesco, il Vaticano: «Lieve miglioramento degli indici infiammatori»

La sala stampa delha diramato un nuovo bollettino sulle condizioni di salute dinel tardo pomeriggio del 19 febbraio. Nella nota si legge: «Le condizioni cliniche del Santo Padre si presentano stazionarie. Gli esami del sangue, valutati dallo staff medico, dimostrano un, in particolare». La notizia è arrivata poche ore dopo la visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Da Palazzo Chigi erano state notizie sulla salute di Bergoglio, con la premier a rassicurare tutti: «Sono molto contenta di averlo trovato vigile e reattivo. Abbiamo scherzato come sempre. Non ha perso il suo proverbiale senso dell’umorismo». Bergoglio è ricoverato da sei giorni e le sue condizioni di salute (soffre di polmonite bilaterale) stanno destando molta preoccupazione.