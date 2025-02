Ilfattoquotidiano.it - Papa Francesco, il Vaticano: “Ha trascorso una notte tranquilla, si è svegliato e ha fatto colazione”. Come sta il Pontefice

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Ilhauna, si èe ha”. È quanto riferisce la sala stampa vaticana mercoledì mattina. Un aggiornamento delle condizioni di salute deldopo che nell’ultimo bollettino medico di martedì sera, veniva reso noto che ilha una “polmonite bilaterale”. Gli esami di laboratorio e la radiografia del torace hanno infatti ancora mostrato un “quadro complesso“, è statosapere. Un aggravamento che necessità di “un’ulteriore terapia farmacologica“.Dopo l’ultimo bollettino pertanto non si parla più solo di “infezione polimicrobica delle vie respiratorie”, ma di una polmonite bilaterale, sicuramente allarmante per una persona di 88 anni e già gravata da una salute complicata. E si conferma quanto meno che la degenza delal Gemelli non sarà breve.