Papa Francesco ha ricevuto l' unzione degli infermi | cosa sta succedendo al Gemelli

si trova ancora in ospedale. Il Santo Padre è ricoverato da giorni ala causa di una polmonite bilaterale. La situazione e il quadro clinico sono complessi, ma fonti vicine al Vaticano fanno sapere che è "autoventilato" e il suo cuore "regge molto bene". Secondo il Corriere della Sera Bergoglio hal'. Si tratta di una pratica normale tra i credenti malati e non è più la vecchia estrema. A confermarlo il teologo mons. Mauro Cozzoli. "Se oggi uno dice 'estrema' dice un falso, questo sacramento dal fondamento biblico è mutato nella '' che è anche ripetibile e si dà agli over 60, 65 come conforto psico-spirituale", spiega all'Ansa il cappellano di Sua Santità ed ex Direttore spirituale nel Pontificio Seminario Romano Maggiore.