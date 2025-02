Donnapop.it - Papa Francesco ha la polmonite bilaterale: che cos’è? Ecco sintomi e come si cura

Cosa è successo a? Il Pontefice, da giorni, è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma; la diagnosi è di, ma cosa vuol dire? Esi?Da ore ormai medici e giornalisti non fanno che parlare di un quadro complesso del Santo Padre e l’ufficio stampa della Santa Sede, in effetti, si dice preoccupato per quelle che potrebbero essere le sorti di. Ma cosa sappiamo sulla malattia che ha colpito il? Èbile?staha la; la patologia si presenta grave già in una persona in salute e con un quadro meno complesso rispetto a quello del Santo Padre; nel caso di quest’ultimo, infatti, la situazione potrebbe peggiorare di minuto in minuto. Quando aveva 21 anni, per via di un intervento, al Pontefice è stato rimosso un pezzo di polmone e – nella condizione attuale – potrebbe portare a pericolose conseguenze.