Anticipazionitv.it - Papa Francesco: fake news sulla sua morte e reali condizioni

Leggi su Anticipazionitv.it

è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma da venerdì scorso 14 Febbraio 2025, e le suedi salute continuano a destare grande preoccupazione. Il Pontefice, 88 anni, è stato colpito da una polmonite bilaterale che ha reso necessario il ricovero d’urgenza. Secondo il bollettino medico diffuso martedì, il quadro clinico è complesso, ma la speranza resta viva.Il rituale della Chiesa: perché ilnon può morire in ospedaleUn elemento importante da considerare è il protocollo vaticano legato al decesso del. Come avvenuto per Giovanni Paolo II, anche per, in caso di ulteriore aggravamento, è previsto il trasferimento in Vaticano. Il Pontefice deve spirare all’interno della sua cappella privata, dove poi verrà svolta la Messa esequiale in Basilica.