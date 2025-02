Ilfattoquotidiano.it - Papa Francesco, cosa è la polmonite bilaterale e come si cura. Pregliasco: “Il Pontefice è in una fase di passaggio verso il rischio di forme più gravi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’infezione polimicrobica che ha colpito ilsi è trasformata, in base all’ultimo bollettino medico, in una. In altre parole, entrambi i polmoni sono colpiti. Nellepiù acute questa condizione può portare in breve tempo a un’insufficienza respiratoria grave. “Laè la complicanza più temuta perché interessa le basse vie respiratorie, riducendo la fondamentale capacità di scambio gassoso tra gli organi con possibiliconseguenze per il paziente – spiega al FattoQuotidiano.it il professor Fabrizio, Direttore sanitario d’Azienda dell’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio – . In questi casi è necessario un ricovero di almeno due-tre settimane”.Chesuccede ai polmoniAl termine dei bronchi, che trasportano fino ai polmoni l’aria introdotta tramite naso e bocca, si trovano piccole sacche piene di aria disposte a grappolo chiamate alveoli polmonari.