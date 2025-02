Thesocialpost.it - Papa Francesco, cosa dice il rituale: “Non può morire al Gemelli, ecco come capiremo che è arrivato il momento”

continua il suo ricovero aldi Roma, ma secondo ilufficiale, non potràin ospedale. Le condizioni di salute del Pontefice hanno destato preoccupazione, nonostante i bollettini medici non abbiano annunciato peggioramenti critici. Alcuni ipotizzano già un futuro Conclave, mentre altri confidano in una ripresa. Tuttavia, in caso di aggravamento, esiste un protocollo preciso da seguire.Ildella morte delIlRicoverato dallo scorso venerdì,ha ricevuto la diagnosi di polmonite bilaterale, con un quadro clinico definito “complesso”. Tuttavia, la tradizione vuole che nessun Pontefice muoia in ospedale.accadde con Giovanni Paolo II, anche persarà necessario il trasferimento in Vaticano nel caso in cui la sua situazione si aggravi ulteriormente.