Papa con la polmonite bilaterale nuova nota dal Vaticano | Energia vitale straordinaria

AGGIORNAMENTO 10.00Dalrassicurano: “Il suo umore resta buono”. Nonostante le preoccupazioni per la sua salute,Francesco mantiene un atteggiamento positivo. Padre Antonio Spadaro, ex direttore della rivista La Civiltà Cattolica, ha sottolineato: “Ha un’. Non è una persona che si lascia andare, non è un uomo rassegnato. E questo è un elemento molto positivo, lo si è visto anche in passato”.Tuttavia, il riposo forzato imposto dai medici non è stato facile per lui, abituato a un ritmo di vita instancabile: “In effetti non si è mai concesso un riposo assoluto, è dagli anni Settanta che non fa una vacanza”. Da sempre, infatti,Francesco ha scelto di non concedersi lunghi periodi di pausa, dedicandosi interamente al suo ministero e agli impegni della Chiesa.