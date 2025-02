Lapresse.it - Papa: Bergoglio in catechesi, essere come i magi pellegrini di speranza

Città del Vaticano (Vaticano), 19 feb. (LaPresse) – Andare alla scuola “dei, di questi ‘di’ che, con grande coraggio, hanno rivolto i loro passi, i loro cuori e i loro beni verso Colui che è lanon solo d’Israele ma di tutte le genti”. È l’invito diFrancesco nel testo delladell’udienza generale preparata per oggi e annullata a causa delle condizioni di salute del Pontefice. Il testo è stato diffuso dalla sala stampa della Santa Sede. “Impariamo ad adorare Dio nella sua piccolezza, nella sua regalità che non schiaccia ma rende liberi e capaci di servire con dignità – esorta ancora il-. E offriamogli i doni più belli, per esprimergli la nostra fede e il nostro amore”.