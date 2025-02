Unlimitednews.it - Paolini eliminata negli ottavi a Dubai

(EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Si interrompe già agliil cammino di Jasmineal “Duty Free Tennis Championships”, Wta 1000 in corso sui campi in cemento di, con un montepremi complessivo di 3.664.963 dollari. La 29enne toscana, testa di serie numero 4 e campionessa in carica, dopo aver battuto all’esordio – direttamente al secondo turno – la tedesca Eva Lys, cede nettamente per 6-4 6-0, in poco più di un’ora, a Sofia Kenin. La statunitense si conferma la bestia nera della: terzo confronto e terzo successo dopo quelli ottenuti nel 2019, prima a Roma e poi a Guangzhou.A incidere sulla sconfitta dell’azzurra – che lunedì nel nuovo ranking Wta perderà almeno un paio di posizioni non avendo difeso per intero i 1000 punti del titolo conquistato un anno fa – un infortunio alla caviglia destra all’inizio del secondo set.