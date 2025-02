Lanazione.it - Pantani, l’eroe . De Zan lo racconta all’"Augusta"

Leggi su Lanazione.it

Si parlerà di Marcoal festival “L’- la Fortezza delle Idee“, il 5 marzo con il giornalista Davide De Zan. Si tratta del secondo appuntamento del 2025, dopo l’incontro con Federico Palmaroli e “Le più belle frasi di Osho”. L’evento, inserito nel calendario ufficiale degli “Eventi in rosa”, per la promozione del Giro d’Italia 2025 che passerà nuovamente in città, è patrocinato dal Comune di Lucca e dalla Fondazione Marco. "È sempre un piacere tornare a Lucca – sottolinea De Zan – a maggior ragione per rendere omaggio a, che è rimasto nei cuori di tutti noi, non solo di quelli che si occupano di ciclismo". "La seconda ‘tappa’ del nostro festival - commenta il presidente de L’, Iacopo Di Bugno - ospita il più importante giornalista di ciclismo italiano, Davide De Zan, che presenterà il suo libro “, per sempre“, intervistato dal giornalista Lorenzo Cafarchio.