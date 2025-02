Dailymilan.it - Panchina Milan, Sérgio Conceição ha la valigia in mano? Le parole

Per quanto riguarda la panchina del Milan Sérgio Conceição non si sente con la valigia in mano nonostante viene sempre messo in discussione. Il Milan è fuori dalla Champions League, contro il Feyenoord a San Siro finisce 1 a 1. Rossoneri che pagano carissima la follia di Theo Hernandez che ha lasciato la squadra in dieci per un doppio giallo. Rossoneri che compromettono anche il ranking e la quinta squadra in Champions League per la Serie A. Nel post partita il tecnico del Milan ha risposto alle domande dei giornalisti, domande che hanno anche fatto presente al tecnico di alcuni errori nei cambi della partita, il portoghese senza tanti giri di parole ha dichiarato che le scelte sono sue se poi sbaglia verrà valutato. "Ma sono scelte mie, se poi non vinco mi mettono le valige in mano e vado via. Per il Milan il quarto posto è d'obbligo"