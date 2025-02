Avellinotoday.it - Pago del Vallo di Lauro: il Carnevale 2025 e il I° Raduno dei Gruppi Folk

Leggi su Avellinotoday.it

In occasione delle celebrazioni del, la Pro Loco dideldi, in collaborazione con "Dominique Service", organizza il "I°dei".Sabato 22 febbraio, a partire dalle 16.00, Viale Piave si trasformerà in un palcoscenico vivace per la manifestazione.