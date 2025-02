Terzotemponapoli.com - Pagliuca:” Bologna Parma che ricordi”

Leggi su Terzotemponapoli.com

:”che”“Con ilnon è mai una partita come le altre, ricordo pianti e vermi. Con Italiano si va alla grande, ecco dove possiamo arrivare”.Gianluca, ex portiere del, ha parlato al Resto del Carlino della prossima partita dei rossoblù contro il, ricordando i precedenti con lui protagonista nel derby dell’Emilia-Romagna – lo spareggio per la B perso nel 2005 e il derby del 2001 in cui i tifosi crociati gli tirarono addosso dei vermi – e sul come arrivano le squadre alla sfida. Di seguito le sue paroleIL RICORDO DELLO SPAREGGIO DEL 2005 – «Il tempo è una medicina che cura quasi tutte le ferite. Ogni tanto mi capita di ripensarci e ancora non me ne capacito: retrocedere a 42 punti e con la quarta miglior difesa del campionato fu assurdo.