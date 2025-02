Dailymilan.it - Pagelle Milan-Feyenoord, tutta colpa di Theo Hernandez: tutti i voti

Leggi su Dailymilan.it

è il grande colpevole dell’eliminazione delper mano del, il terzino riceve due gialli evitabilissimi.Ilnel prossimo turno di Serie A affronterà il Torino all’Olimpico, all’andata i granata pareggiarono 2-2 ao e il Diavolo non vuole ripetere gli stessi errori del passato. La formazione rossonera è rientrata nella corsa al quarto posto (ha ancora una gara da recuperare contro il Bologna) e non può più sprecare occasioni preziose.Il Diavolo viene eliminato, la sconfitta di Zagabria era agli effetti un campanello d’allarme che nessuno ha voluto ascoltare. Ilera già agli ottavi ma in Croazia si è “suicidato” (sportivamente parlando), poi i play-off e la seconda sconfitta consecutiva contro ila Rotterdam. Ma nonostante tutto si poteva reagire e ribaltare tutto, così però non è stato.