Pagelle Milan-Feyenoord Rafael Leao e Joao Felix spettatori non paganti | tutti i voti

Ecco ledidopo l’eliminazione delcontro ila San Siro, ecco.Ildeve trovare continuità, questo è stato il grosso difetto della gestione di Paulo Fonseca ed è quello che deve cercare anche Sergio Conceiçao. I rossoneri non possono permettersi di rimanere fuori dalla Champions League, gli investimenti fatti in estate e il mercato di riparazione vanno proprio in quella direzione.I rossoneri si rendono protagonisti di un avvio da sogno col goal di Santiago Gimenez in meno di un minuto, ma poi fanno di tutto per vivere un incubo sportivo a San Siro. Prima doppio giallo di Theo Hernandez, che lascia la squadra in 10 uomini, e poi subendo anche il goal dell’1-1 che qualifica ilagli ottavi di Champions League. Rafasono stati intermittenti, col numero 10 che almeno ha avuto qualche guizzo mentre l’ex Chelsea si è dimostrato lezioso come all’andata.