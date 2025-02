Pagelle Atalanta-Club Brugge 1-3 | Toloi ed Ederson i peggiori Retegui in ombra

Leggi su Sportface.it

L’saluta la Champions League al playoff. Dopo la sconfitta per 2-1 in Belgio, la squadra bergamasca perde 3-1 in casa contro il, che segna i tre gol nel primo tempo al Gewiss Stadium. Talbi punisce Carnesecchi al 3? e al 27?. Poi nel recupero della prima frazione di gioco è Jutgla a firmare la terza rete. Nella ripresa il neo entrato Lookman riapre il discorso qualificazione, ma il nigeriano spreca il calcio di rigore al 61?. L’ultima nota stonata per l’è il rosso estratto dall’arbitro Zwayer all’indirizzo diper un fallo da reazione a gioco fermo su De Cuyper.LECarnesecchi 5.5Non ha colpe sul gol. Anzi, prima del 2-0 aveva chiuso la porta con un grande intervento. Tre reti però sono tante e lui ci ha abituati ad una media di un miracolo a partita4Lui e Djimsiti sono complici del disastro che porta all’1-0: vanno entrambi verso destra e al centro si apre un corridoio.