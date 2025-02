Ilfogliettone.it - Pagamenti, sopra questa cifra scattano subito i controlli: ti vengono a bussare | Il Fisco ha già segato le gambe a tanti

Leggi su Ilfogliettone.it

Conoscereregola ti potrebbe salvare dafastidiosi e multe, ecco quanti soldi conpuoi usare per pagare.Nel 2025, il limite massimo per iin conrimane fissato a 5.000 euro.soglia si applica a qualsiasi trasferimento di denaro tra soggetti diversi, siano essi privati o aziende, senza l’intervento di intermediari finanziari. La regola comprende anche i prestiti tra parenti e le donazioni, imponendo quindi un maggiore controllo sulle transazioni economiche effettuate senza tracciabilità bancaria.Tutte le operazioni che comportano il trasferimento di somme in contra soggetti distinti devono rispettare il limite di 5.000 euro. Questo includeper l’acquisto di beni e servizi, scambi commerciali e attività di negoziazione di mezzi di pagamento in valuta.