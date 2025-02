Lanazione.it - Pacchi bomba alle ditte. Prestanti: "Catena d’illegalità. Deve essere spezzata"

Il pacco incendiario recapitato alla Acca di via Copernico non ha cambiato più di tanto le abitudini di lavoro del distretto artigianale di Bocca di Stella a Seano. Ieri mattina era una giornata normale, con aziende aperte, la spazzatura d’ordinanza sui marciapiedi (compresa quella che verrà ritirata il giorno dopo) e ingombranti abbandonati. Dal terminal della Acca entrano ed escono i camion. Qualche cinese passa a piedi o in bicicletta. L’azienda di logistica Acca (Warehouse & Logistics è la vecchia insegna) si trova in un immobile che una decina di anni fa era il deposito di un’importante aziendale alimentare, poi ha ospitato un noto corriere e infine è stato rilevato da imprenditori cinesi che hanno creato un polo della logistica per il pronto moda. E l’anno scorso la Acca è stata al centro dei “picchetti“ dei Sudd Cobas perché l’azienda non intendeva stabilizzare i lavoratori pakistani sindacalizzati e alcuni furono anche aggrediti e finirono all’ospedale.