Pac, Agea presenta il report sulle spese all'Ue senza proroghe

Roma, 19 febbraio 2025 - Un passo avanti rispetto ai colleghi europei. A differenza di altri dodici paesi dell’Unione, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura non ha chiesto alcuna proroga all’Europa e consegna entro il termine stabilito - quest’anno previsto entro il 17 febbraio - l’Apr, l’Annual performance. Il, che rendicontae informazioni relative all'attuazione del Psp nel 2024 (il Piano strategico nazionale della Politica agricola comune Pac 2023-2027), è il frutto dell’intensa collaborazione tra il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l’Coordinamento e gli Organismi pagatori. L’Italia puntuale in Ue La consegna del documento è stato un vero banco di prova per quanto riguarda la Pac 2023-2027, considerando la complessità degli interventi e delle informazioni richieste nel 2024, rispetto all'anno scorso, quando i pagamenti riguardavano solo il settore apistico e anticipi per ortofrutta e olio.