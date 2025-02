Lanotiziagiornale.it - Pa, come cambiano i concorsi: tutte le novità per lavorare nelle amministrazioni pubbliche

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge sul reclutamento nella Pubblica amministrazione. Un provvedimento che prevede diversein tema dipubblici, a partire dalla quota riservata alle assunzioni tecniche e dalle semplificazioni per iin polizia, oltre ai fondi previsti per le assunzioni dei vigili del fuoco.Il decreto, spiega il ministro della Pa, Paolo Zangrillo, è diviso in tre parti: reclutamento, organizzazione e funzionalità. Vediamo, nello specifico, quali sono lefinora emerse, stando alle prime bozze, in tema di.Ledel decreto sul reclutamento nella PaTra lec’è la possibilità per le, comprese Regioni, Province e Comuni, di destinare una quota del 10% delle assunzioni al reclutamento di “soggetti in possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, ovvero del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate rilasciato dagli Istituti tecnologici superiori (Its Academy)”.