Romatoday.it - Osvaldo Tiberti, segnali, dipinti e grafica

Leggi su Romatoday.it

La mostranasce da una sfida tra l’artista e la curatrice.lavora utilizzando gli elementi grafici come base per un lavoro stratificato e sempre molto materico, che tende verso la forma scultorea anche quando è compressa nelle due superfici. Le opere in mostra sono nate.