Romatoday.it - Ostia, il Faber Village degradato e vandalizzato. Forza Italia in pressing su Gualtieri

Leggi su Romatoday.it

Atti vandalici, danni alle vetrate, razzia di tavolini, lettini e sedie. Ilnon se la passa bene, soprattutto dalla fine del 2024. Lo stabilimento per anni è stato riconducibile al clan Fasciani, poi sequestrato e finito in amministrazione controllata. Dal 2022 è in mano.