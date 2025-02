Osservatorio di Pavia | poche donne commentatrici nello sport

Leggi su Sportface.it

I Giochi di Parigi 2024 hanno rappresentato un importante traguardo per la parità di genere. Anche la delegazione italiana ha vantato un alto numero di atlete, per un totale del 48%. Inoltre, 9 delle 12 medaglie d’oro collezionate dal tricolore nel corso della rassegna, sono state ottenute da. L’diha messo a punto una prospettiva di genere, promossa da Cio e Fondazione Bracco, che ha preso in considerazione la parità di genere nella copertura mediale relatvia ai rispettivi Tg. Sul fronte della copertura giornalistica, essa è stata distribuita ugualmente trafemminili – 51% – e maschili, 49%. L’sottolinea che c’è però ancora lavoro da fare sul fronte di esperte e. In questo settore, gli uomini sono stati interpellati nel ruolo di commentatori per il 74%, mentre leil 26%.