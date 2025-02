Dailyshowmagazine.com - Oscar 2025: Annunciati i Presentatori della 97ª Edizione!

L’Academy ha ufficialmente rivelato alcuni dei grandi nomi che saliranno sul palco97ªdeglicome. Il 2 marzo, durante la serata più attesa dell’anno per il cinema, vedremo stelle del calibro di Joe Alwyn, Sterling K. Brown, Willem Dafoe, Ana de Armas, Lily-Rose Depp, Selena Gomez, Goldie Hawn, Connie Nielsen, Ben Stiller e Oprah Winfrey consegnare le ambitissime statuette dorate.Nick Offerman avrà il ruolo di annunciatore ufficiale dello show, mentre la conduzione dell’evento sarà affidata all’iconico Conan O’Brien.Quando e dove vedere gli?Diretta live: 2 marzoTrasmissione TV: ABC e HuluStreaming globale: in più di 200 PaesiRed Carpet: 6:30 p.m. ET / 3:30 p.m. PTUna Notte di Star: IdegliOltre ai nomi appena, l’Academy aveva già svelato la presenza di altre grandi stelle che saliranno sul palco per premiare i vincitori.