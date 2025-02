Ternitoday.it - Orvieto, doppio sold out al Mancinelli per la prima nazionale dello spettacolo di Vincenzo Salemme

Leggi su Ternitoday.it

out al teatrodiper ladel nuovodi e con. Sabato 22 febbraio alle 21 (in abbonamento nella stagione “Protagonisti”) e domenica 23 febbraio alle 18 (fuori abbonamento) l’attore napoletano porta in scena “Ogni promessa è.