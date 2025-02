Secoloditalia.it - Orrore in cucina, dalla confezione di spinaci spunta la testa mozzata di un topo morto: è caccia al lotto “disgustoso”

“Più che l’amor potè il digiuno”, recita un famoso verso dantesco, ma in questo caso, mutatis mutandis, declinandoci a certi scempi che irrompono nella nostra quotidianità, dovremmo proprio trasformare la frase in “più che lo choc potè il disgusto”. Sì, perché di questo si tratta: e ci stiamo riferendo alla vicenda rilanciata da Il Gazzettino e ripresa da molti siti, di una sventurata 47enne di Budoia, in provincia di Pordenone: Maria Grazia Ragusa, che ha trovato unall’interno di unadisurgelati.Pordenone, ladi ungalleggia tra gli«Ho visto un cubetto più scuro degli altri, ma ho pensato che si trattasse di spianaci più scuri, o marci, o mal conservati», ha raccontato la donna allata locale. Poi però, versa in pentola, mescola e rimesta, quando in cerca di una qualche riconoscibilità tra quella sagoma anomala per essere una foglia dio con la pietanza che stavando, all’improvviso la donna ha intravisto baffi e denti.