Oroscopo Paolo Fox | previsioni di giovedì 20 febbraio 2025

L'diFox del 20si presenta come unambivalente. Il mattino sarà scandito ancora dalla Luna in Scorpione, ma verso l'ora di pranzo l'astro d'argento transiterà in Sagittario. Molte situazioni cambieranno, sia in positivo che in negativo, a seconda della reazione che si adotterà. Vediamo cosa dicono leastrologiche di20Fox di, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.20Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Per questa giornata,Fox prevede energia in crescita e voglia di rimettersi in gioco. Nei sentimenti riaffiora qualcosa di profondo, portando emozioni intense. Toro - La mente è occupata da questioni lavorative e dai cambiamenti in atto, creando qualche tensione.