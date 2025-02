Iltempo.it - Orologi da uomo: quali sono i più costosi al mondo?

Qual è l'o dapiù costoso al? Ecco la classifica deglidi lusso più preziosi. Il settore dell'orologeria di lusso continua a stupire con creazioni straordinarie dove innovazione tecnologica, materiali pregiati e artigianalita? sopraffina si fondono in esemplari dal valore inestimabile. In questa classifica, esploreremo i diecipiùmai realizzati, veri capolavori che hanno segnato record di vendita e conquistato collezionisti di tutto il. 1. Patek Philippe Grandmaster Chime – 31,19 milioni di dollari Il primato dio più costoso mai battuto all'asta spetta al Patek Philippe Grandmaster Chime Ref. 6300A. Venduto nel 2019 a Ginevra in un'asta di beneficenza, è un modello unico con due quadranti reversibili, una cassa in acciaio inossidabile e ben 20 complicazioni, tra cui un calendario perpetuo e un allarme acustico.