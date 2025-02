Calciomercato.it - Ore di apprensione per Wanda Nara, pauroso incidente poco fa: è in ospedale [Video]

Momenti diper, ecco cosa è accaduto in queste ultimissime ore: spunta anche unche ha lasciato i fan della coppia a bocca aperta. Ore diper– Calciomercato.itTragedia sfiorata pere per il fidanzato L-Gante sulla spiaggia di Pinamar (Argentina), dove si trovano attualmente in vacanza per qualche giorno di relax. Il noto rapper originario di General Rodríguez, infatti, si è reso protagonista di unmentre era a bordo di un quad: probabilmente per una manovra sbagliata, L-Gante è caduto rovinosamente come mostrano alcune immagini apparse proprio in questi minuti su X.“L-Gante internado”:Porque el cumbiero 420 salió disparado de su cuatriciclo y se quebró las dos clavículas a la par pic.twitter.com/mxM1sDCGEU— Es tendencia en ? (@EsTendenciaEnX) February 18, 2025 Secondo quanto riferito dal programma televisivo LAM, i due in compagnia delle figlie di, Francesca e Isabella, si sarebbero recati immediatamente presso l’più vicino dove all’artista sarebbe stata riscontrata una frattura della clavicola.