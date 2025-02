Unlimitednews.it - Ordine TSRM e PSTRP di Milano premia la “Quotidianità straordinaria”

(ITALPRESS) – In occasione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato del 20 febbraio 2025, istituita con la Legge 13 novembre 2020, n. 155, l’dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio propone l’onorificenza “: storie di Professionisti Sanitari”, giunta quest’anno alla sua seconda edizione. “Per questa ricorrenza vogliamo dare risalto alle storie dei nostri iscritti, in grado di raccontare una sanità virtuosa spesso oscurata dalla narrazione al negativo del sistema salute” dichiara il Presidente dell’, Diego Catania. “In un periodo segnato da oggettive criticità per il nostro Servizio Sanitario Nazionale, è importante tenere a mente che i Professionisti Sanitari rappresentano la colonna portante del diritto alla salute dei cittadini, baluardo di professionalità e umanità a dispetto delle molteplici sfide quotidiane.