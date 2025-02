Tg24.sky.it - Ora legale 2025, quando vanno spostate le lancette in Italia

No, l’oranelnon arriverà in anticipo. Sono false le voci circolate nelle scorse ore secondo le quali quest’anno inlo spostamento in avanti di un’ora delledovrebbe essere anticipato rispetto al solito. Anche nel, infatti, l’orascatterà come da convenzione l’ultima domenica di marzo, che quest’anno cadrà giorno 30. Per la precisione alle 2 di notte, così come accade dal 1981. Quanto succede insi verifica nello stesso modo anche nel resto d’Europa: sono infatti le direttive dell’Ue a stabilire lo spostamento dellein avanti nell’ultima domenica di marzo in tutti i Paesi dell’Unione alle 0:00 UTC, ovvero l'orario nel fuso di Greenwich, che corrisponde alle 2:00 in