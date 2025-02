Ilnapolista.it - Ora è ufficiale: Tether ha acquisito il 5% della Juventus. Per ora (C&F)

Leggi su Ilnapolista.it

Secondo quanto fa sapere Calcio&Finanza, la Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa) ha reso pubbliche le ultime comunicazioni sulle partecipazioni rilevanti per le società quotate in Borsa. “Tra queste emerge anche l’acquisizione di una quota di minoranzada parte di, una stablecoin, criptovaluta come i famosi bitcoin ma ancorata al valore del dollaro“.La Consob ha quindi comunicato che “Giancarlo Devasini – il fondatore di, che secondo la rivista specializzata Forbes vanta un patrimonio di oltre 9 miliardi di dollari – ha comunicato l’acquisto da parte didi una quota pari al 5,015% dei diritti di voto del club bianconero“.“Nella nota con cui ha annunciato l’investimento nellaha sottolineato che si tratta di una mossa «strategica».