Oroscopo del 19 Febbraio: Per chi ha coraggio (o autoironia)Se sei qui, significa che vuoi sapere cosa ti riserva il 19 febbraio. Ebbene, sappi che gli astri non fanno sconti a nessuno, nemmeno a te. Quindi prendi fiato, allaccia le cinture e preparati a un viaggio tra stelle indifferenti, pianeti dispettosi e una buona dose di sarcasmo.Ariete(21 marzo – 19 aprile)Sei sempre pronto a comandare, ma oggi potresti scoprire che il mondo non ha intenzione di obbedirti. Inutile sbattere la testa, anche perché l’hai già fatto troppe volte. Prova a usare la diplomazia. Ah no, scusa, non sai cos’è. Toro(20 aprile – 20 maggio)Oggi il tuo motto sarà: “Se non posso mangiarlo o dormirci sopra, non mi interessa”. Il problema? La vita richiede anche attività come lavorare, interagire e, ogni tanto, fingere entusiasmo.