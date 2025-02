Lanazione.it - Ondata di freddo, Toscana sfiorata dalla perturbazione. Le previsioni per il weekend

Firenze, 19 febbraio 2025 - “Queste giornate ci sembrano fredde, ma in realtà le temperature sono perfettamente in media con il periodo”. A dirlo sono i meteorologi del consorzio Lamma. In questi giorni, le minime si attestano tra 0°C e 5°C, mentre le massime variano tra 10°C e 12°C, con punte fino a 15°C quando fa capolino un po’ di sole. “L’didi cui si sente parlare sta interessando la Turchia e la Grecia. Noi, siamo solo marginalmente sfiorati da questa”, proseguono alla sala meteo. Attualmente, un'area di alta pressione domina la scena meteorologica, garantendo stabilità atmosferica. Tuttavia, flussi di correnti umide provenienti dal mare favoriscono cieli spesso coperti, con nuvolosità diffusa e scarse precipitazioni, ad eccezione di qualche pioviggine isolata.