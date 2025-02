Thesocialpost.it - Omicidio Maati, la procura di Firenze: “Ucciso perché scambiato per il ladro di una sigaretta elettronica”

Leggi su Thesocialpost.it

Moubakir,a coltellate il 29 dicembre a Campi Bisenzio, sarebbe stato vittima di un errore di persona. Secondo ladi, i suoi aggressori lo avrebberoper il responsabile del furto di una. Le immagini delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze raccolte avrebbero permesso agli inquirenti di ricostruire l’accaduto. Il tribunale del Riesame deve ora decidere sulla richiesta di revoca o attenuazione della misura cautelare per Diego Voza, appena 18enne, in carcere dal 31 gennaio insieme ad altri cinque indagati.Leggi anche:accoltellato a Campi Bisenzio, svolta nell’inchiesta: indagati altri due ragazzi perSei giovani coinvolti nel delittoOltre a Voza, sono in carcere anche Denis Alexander Effa Ekani (22 anni), Denis Mehmeti (20), Ismail Arouii (20), Francesco Pratesi (18).