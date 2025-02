Ilgiorno.it - "Omaggio al maestro. Ma di Gigi ce n’è uno"

La forza di essere. Anzi, Enrico. A Brignano piace vincere facile calandosi nella tunica de “I 7 re di Roma” col pensiero a quel Proietti che 35 anni fa trasformò quel testo in uno dei suoi spettacoli più famosi. "Sarò irrispettoso, sarò coraggioso, sarò matto. non lo so! La mia sarà pure un’impresa, una follia, o un’impresa folle; ma ho un’età e se non lo faccio adesso." dice lui a proposito del musical che porta in scena da oggi al 2 marzo agli Arcimboldi. "Visto che finora l’aveva rappresentato solo Proietti, il riferimento è inevitabile, anche se, calato il sipario, tengo a ribadire che dice n’è stato e ce ne sarà sempre uno solo" spiega l’(anche troppo) romano de Roma a proposito dello show, curato da Manuela D’Angelo e impreziosito dalle musiche di Nicola Piovani, le scene di Mauro Calzavara, le luci di Marco Lucarelli, i costumi di Paolo Marcati e le coreografie di Thomas Signorelli.