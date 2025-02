Terzotemponapoli.com - Oltre il Napoli: parola ad Alberto Fontana

L’ex portiere (anche) di, Inter e Atalantaè intervenuto a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’ (condotta da Luca Cerchione). Non solo ilPartiamo dalla Champions League, che ha riservato notizie molto negative per le italiane. Ieri sono uscite sia il Milan che l’Atalanta, una squadra che lei conosce benissimo. È stato un passo falso o gli avversari erano effettivamente superiori?“No, secondo me era un sorteggio in cui le italiane erano favorite. Poi, quando il livello si alza, sono i dettagli a fare la differenza. Purtroppo il Milan ha pagato un errore di Maignan all’andata. E, al ritorno, l’espulsione di Theo Hernandez per una simulazione evitabile in una partita così importante ha pesato tantissimo.